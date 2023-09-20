Росія вивела в Чорне море ракетоносій – ВМС

Росія тримає в Чорному морі вісім кораблів, серед них є ракетоносій, повідомляють у фейсбуці Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

«Станом на 10:00 20 вересня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблі, з них 1 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 8 ракет; в Азовському морі – 1 ворожий корабель», – йдеться у повідомленні.



Раніше сьогодні Сили оборони півдня заявляли, що корабельне угруповання РФ у Чорному морі – 12 кораблів, в Азовському – один. Ракетоносії були заведені в пункти базування.

Вночі Росія атакувала Україну ударними БПЛА типу Shahed-136/131 – за попередніми даними, їх було близько 24. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 17 «шахедів» у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.