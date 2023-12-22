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У ВМС повідомили, скільки кораблів РФ чергують у Чорному морі

Згідно з наведеними даними, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає
Згідно з наведеними даними, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає

У Чорному морі станом на 08:00 22 грудня перебувають три російські кораблі, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. Згідно з наведеними даними, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі – чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет», – йдеться в повідомленні.

Зазвичай, як пояснювали раніше українські військові, у осінньо-зимовий період шторми й негода змушують ракетоносії РФ укриватися в пунктах базування. Крім того, в ЗСУ заявляли про обережність сил РФ, які остерігаються ударів з українського боку по російських морських цілях.

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