ВМС США вперше очолила жінка

У четвер Сенат США схвалив кандидатуру адмірала Лізи Франкетті на посаду керівника ВМС, зробивши її першою жінкою на цьому посту та першою членкинею Об’єднаного комітету начальників штабів.

Раніше, як офіцер ВМФ США, Франкетті обіймала посаду директора зі стратегії, планів та політики з 2020 по 2022 рік, другого заступника начальника військово-морських операцій з розвитку бойових дій у 2020 році та командувача Шостого флоту США з 2018 по 2020 рік.

Попередник Франкетті адмірал Майк Гілдей пішов у відставку за вислугою років.

Сенат США також схвалив кандидатуру генерала Девіда Олвіна на посаду голови ВПС США. Олвін – пілот із понад 4600 годинами нальоту, у тому числі 100 – у бойових діях. Він раніше обіймав посаду заступника начальника штабу ВПС.

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