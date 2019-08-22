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22 Серпень 2019, Київ 10:06
Новини | Події

У Луганській області відновлюють водопостачання трьох міст

У цілому без водопостачання кілька діб провели близько 80 тисяч людей.

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Зранку 22 серпня комунальні служби відновлюють водопостачання трьох міст Луганської області, Лисичанська, Новодружеська та Привілля, де 19 серпня внаслідок заборгованості залишилося без електрики підприємство «Лисичанськводоканал».

«21 серпня відновлено електропостачання 3 насосних станцій та 2 каналізаційних насосних станцій КП «Лисичанськводоканал». Станом на 7:00 22 серпня здійснюється заповнення системи водою. Залишається знеструмленою 1 насосна станція «Привілля», – інформують у ДСНС.

Протягом доби рятувальники підвезли населенню 136 кубометрів технічної води. «Всього з початку робіт підвезено 253 м3 води (з них підрозділами ДСНС 198 м3 технічної та 40 м3 питної води)», вказано в повідомленні.

У цілому без водопостачання на кілька діб залишилися близько 80 тисяч людей.

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