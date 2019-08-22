У Луганській області відновлюють водопостачання трьох міст

Зранку 22 серпня комунальні служби відновлюють водопостачання трьох міст Луганської області, Лисичанська, Новодружеська та Привілля, де 19 серпня внаслідок заборгованості залишилося без електрики підприємство «Лисичанськводоканал».

«21 серпня відновлено електропостачання 3 насосних станцій та 2 каналізаційних насосних станцій КП «Лисичанськводоканал». Станом на 7:00 22 серпня здійснюється заповнення системи водою. Залишається знеструмленою 1 насосна станція «Привілля», – інформують у ДСНС.

Протягом доби рятувальники підвезли населенню 136 кубометрів технічної води. «Всього з початку робіт підвезено 253 м3 води (з них підрозділами ДСНС 198 м3 технічної та 40 м3 питної води)», вказано в повідомленні.

У цілому без водопостачання на кілька діб залишилися близько 80 тисяч людей.