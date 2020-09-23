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23 вересня 2020, Київ 12:20
Новини | Події

На Подолі у Києві майже 200 будинків залишились без гарячої води, ремонтують газогін – КМДА

У Київміськадміністрації повідомили, що для проведення невідкладних робіт на газопроводі 23 вересня відключили районну котельню «Виноградар» і 7 квартальних котелень столиці.

«Ремонтні роботи проводить АТ «Київгаз». Щоб роботи проходили безпечно та у максимально стислі терміни, КП «Київтеплоенерго» тимчасово зупинило роботу обладнання котелень. У зв’язку з цим послугу гарячого водопостачання тимчасово припинено до 192 житлових будинків у Подільському районі», – йдеться в повідомленні КМДА.

Повідомляється, що завершити роботи та відновити постачання гарячої води планують до кінця доби 24 вересня.

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