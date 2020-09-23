У Київміськадміністрації повідомили, що для проведення невідкладних робіт на газопроводі 23 вересня відключили районну котельню «Виноградар» і 7 квартальних котелень столиці.

«Ремонтні роботи проводить АТ «Київгаз». Щоб роботи проходили безпечно та у максимально стислі терміни, КП «Київтеплоенерго» тимчасово зупинило роботу обладнання котелень. У зв’язку з цим послугу гарячого водопостачання тимчасово припинено до 192 житлових будинків у Подільському районі», – йдеться в повідомленні КМДА.

Повідомляється, що завершити роботи та відновити постачання гарячої води планують до кінця доби 24 вересня.