«Vodafone Україна» заявляє, що припинив приймати платежі з Криму

Компанія «Vodafone Україна» заявляє, що не працює на території анексованого Криму, а також більше не приймає платежі з території півострова. Про це йдеться в офіційному коментарі компанії, наданому проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії.

Раніше Крим.Реалії з’ясували, що український мобільний оператор Vodafone дозволяє поповнювати рахунки своїх абонентів з території анексованого Криму.

«Оскільки «Vodafone Україна» не є фінансовою компанією і всі платежі на рахунки клієнтів приймаються за участю фінансових партнерів – виключно українських компаній, які зареєстровані в Україні, ми провели перевірку всіх підрядників і їхніх партнерів. За її результатами, був розірваний договір із фінансовою компанією, яка приймала платежі в анексованому Криму», – йдеться в повідомленні.

Після анексії Криму Росією півострів залишили всі українські оператори зв’язку. Великі російські оператори не заходять на півострів через санкції. Жителі Криму можуть використовувати sim-карти російського оператора МТС за тарифним планом «Супер МТС (Кубань)».

У червні 2016 року на анексованому півострові почав свою роботу мобільний оператор «Волна мобайл». Його запустила компанія «КТК Телеком». З 2014 року в Криму і Севастополі почала працювати компанія «К-Телеком», яка виступає під брендом Win-Mobile.

У 2016 році на півострові запустили «Кримтелеком». У Севастополі в 2017 році почав функціонувати «Севмобайл».

Жителі півострова періодично скаржаться на нестабільний зв’язок.

Через анексію Криму країни Заходу запровадили низку санкцій, в тому числі забороняють експорт телекомунікаційних технологій у Крим.