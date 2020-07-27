Як «Vodafone Україна» приймає платежі з Криму

Український мобільний оператор Vodafone дозволяє поповнювати рахунки своїх абонентів із території анексованого Криму. Як з’ясували Крим.Реалії, зробити це можна, скориставшись терміналом для оплати послуг, який належить одній із юридичних осіб, зареєстрованих у Севастополі. До того ж оплатити рахунок «Vodafone Україна» можна і карткою російських банків, що працюють у Криму і перебувають під санкціями США і Євросоюзу. Подробиці ‒ у матеріалі кореспондента Крим.Реалії.

Мережа платіжних терміналів Payberry ‒ одна з найбільших у Криму. За деякими повідомленнями, на території півострова встановлені приблизно шість тисяч апаратів. Термінали, які працюють під цим брендом, пропонують широкий спектр послуг: від оплати комунальних платежів та інтернет-зв’язку до таксі й квитків на байк-шоу російського мотоклубу «Нічні вовки».

Переважно асі компанії, що приймають платежі через цей термінал, розташовані на території Росії або Криму, проте в меню, серед інших послуг, можна знайти й опцію оплати рахунків українських мобільних операторів.

Як переконався кореспондент Крим.Реалії, термінал пропонує можливість поповнити рахунок відразу чотирьох українських операторів: Vodafone, Lifecell, 3mob та «Інтертелеком». Оплата приймається в російських рублях, зі внесеної суми термінал стягує 10-відсоткову комісію.

При цьому спроби поповнити рахунки українських абонентів компаній Lifecell, 3mob та «Інтертелеком» не були успішними. Після введення номера телефону на екрані терміналу з’являлося повідомлення: «Помилка ідентифікації даних».

Вдалою виявилася лише трансакція поповнення рахунку Vodafone. У розпорядженні Крим.Реалії є чек трансакції, згідно з яким житель Севастополя поповнив рахунок абоненту «Vodafone Україна», який проживає в Києві.

Платіжний агент із Севастополя

Як випливає з інформації, зазначеної в чеку, з суми у 100 рублів (нині 38,65 гривень ‒ ред.), термінал списав комісію в 10 рублів, решта 90 рублів потрапили на рахунок київського абонента Vodafone упродовж хвилини після здійснення трансакції.

На етапі перерахування коштів сума була перерахована з рублів у гривні. У результаті на рахунок абонента надійшла 21 гривня. Скріншот про зарахування коштів на рахунок має у своєму розпорядженні Крим.Реалії. Таким чином, гроші були конвертовані за курсом 3,33 рубля за гривню, при середньому курсі гривні у кримських банках ‒ 2,8.

Власником терміналу і платіжним агентом, згідно з інформацією касового чека, є ТОВ «Пейберрі», компанія, зареєстрована в Севастополі за адресою: Фіолентівське шосе 1/2, корпус А, літер М ‒ на території заводу «Маяк», де частина будівель уже тривалий час пропонується в оренду під офісні приміщення.

Засновниками компанії є п’ять фізичних і одна юридична особа ‒ ТОВ «Ріал Груп». Ніхто з осіб, які володіють частками в «Пейберрі», не фігурував у публічній площині.

Директором компанії й одним з її засновників (у його портфелі 25% статутного капіталу ‒ ред.) є Олег Демакін. Окрім «Пейберрі», Демакін також є генеральним директором трьох і засновником ще шести юридичних осіб: більшість із них зареєстровані в Севастополі, пара в Росії: одна компанія у Москві і ще одна ‒ у Красноярську.

З 2016 року, згідно з інформацією російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб (рос. ЕГРЮЛ), списки засновників «Пейберрі» часто змінювалися. При цьому і Олег Демакін, і інші засновники «Пейберрі» регулярно «перетинаються» в інших заснованих компаніях, що випливає з відомостей сервісів розкриття корпоративної інформації.

Олег Демакін також очолює компанію «ЄДКС», назва якої відома практично всім севастопольцям. Ця юридична особа є оператором єдиного транспортного проїзного квитка (пластикової картки ‒ ред.), заснованого в місті кілька років тому. Поповнення рахунку проїзного квитка в Севастополі також здійснюється через термінали Payberry або онлайн ‒ через сайт payberry.ru.

Від «Генбанку» до Vodafone

Інтерфейс сайту Payberry мало чим відрізняється від інтерфейсу операційної системи, встановленої на їхніх терміналах. Сайт компанії пропонує оплатити аналогічний набір послуг онлайн ‒ за допомогою банківської картки.

У розділі «мобільні оператори України» також можна виявити чотири найменування, з яких робочим виявився лише Vodafone. Як вдалося з’ясувати Крим.Реалії, поповнити рахунок абонента Vodafone виявилося можливим, зокрема, з карток, виданих російськими банками, які мають відділення в Криму і Севастополі. Всі ці банки перебувають під санкціями США і Європейського союзу (до останніх долучилася й Україна ‒ ред.).

Процес поповнення рахунку нічим не відрізняється від інших трансакцій, які можна здійснити через сайт Payberry. Після введення номера телефону й електронної пошти для надсилання квитанції переказ грошових коштів необхідно підтвердити через SMS-повідомлення або push-повідомлення, яке прийде на смартфон власника картки.

У розпорядженні Крим.Реалії є квитанція про поповнення рахунку мобільного телефона жителя Києва власником картки російської платіжної системи «Мир», випущеної кримським «Генбанком». Скріншот про списання коштів із картки і про надходження грошей на рахунок також є в розпорядженні редакції.

Кошти надійшли на телефон також упродовж хвилини. Комісія на поповнення рахунку онлайн трохи вища і склала 12 рублів (4,6 гривні ‒ ред.).

Vodafone каже, що дотримується закону

Журналіст Крим.Реалії спробував з’ясувати, від кого надійшли гроші на рахунок абонента. Оператор колцентру компанії «Vodafone Україна» не зміг відповісти на запитання про адресанта переказів, повідомивши, що він «не володіє цією інформацією».

Компанія дотримується всіх вимог українського законодавства і не співпрацює з юридичними особами, зареєстрованими на непідконтрольній території України

У відповідь на запит Крим.Реалії у пресслужбі «Vodafone Україна» повідомили, що компанія «дотримується всіх вимог українського законодавства і не співпрацює з юридичними особами, зареєстрованими на непідконтрольній (Києву ‒ ред.) території України».

«ПрАТ «ВФ Україна» не є фінансовою компанією. Всі платежі на рахунки клієнтів приймаються з участю фінансових партнерів ‒ виключно українських компаній, які зареєстровані в Україні», ‒ додали у пресслужбі.

Варто зазначити, що у «Пейберрі» є ще одна юридична особа, яка формально не пов’язана з першою, ‒ зареєстрована у Краснодарі в Росії компанія називається «Пейберрі Глобал». Сервіси розкриття корпоративної інформації не наводять жодних зв’язків між цими двома юридичними особами. Але реквізити «Пейберрі Глобал» подані на додатковому сайті Payberry для взаємодії з підприємцями за принципом «business to business». Єдиним засновником і директором «Пейберрі Глобал» є Адам Бісултанов, який також формально не має корпоративних зв’язків із засновниками севастопольського «Пейберрі».

Наявність юридичної особи поза територією Кримського півострова дозволяє компанії вийти з території дії санкцій. Крим.Реалії не вдалося з’ясувати, чи бере «Пейберрі Глобал» участь у міжнародних трансакціях, що здійснюються з території Криму. На момент публікації матеріалу в «Пейберрі» не відповіли на запит.

Крим.Реалії готові надати можливість висловитися всім сторонам, згаданим у цьому матеріалі.