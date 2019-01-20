У масових купаннях на Київщині взяли участь майже 12 тисяч людей – поліція

Майже 12 тисяч людей взяли участь у масових купаннях у Київській області з нагоди Водохреща 19 січня, повідомила прес-служба поліції області у Facebook.

«Їхню безпеку та збереження майна забезпечували понад 500 працівників територіальних органів поліції. Допомагали їм у цьому члени громадського формування», – йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що порушень громадського порядку і безпеки на Водохреща на території Київської області не зафіксували.

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В Україні православні та греко-католики 19 січня святкують Водохреща – одне з найбільших церковних свят у році. За переказами, саме цього дня (6 січня за церковним юліянським календарем, що припадає на 19 січня за загальновживаним григоріянським) відбулося хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Вірні цих церков вірять, що цього дня вода має цілющі властивості, а тому віряни, за традицією, масово купаються в ополонці.