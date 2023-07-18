Під мавзолеєм Леніна у Москві чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю – ЗМІ

На Красній площі у Москві напередодні ввечері чоловік кинув пляшку із запалювальною сумішшю у бік мавзолею Володимиру Леніну. Про це повідомляє агенція «РИА Новости» та російські Telegram-канали Baza і Shot.

За повідомленнями, після того, як чоловік жбурнув пляшку, вона розбилася об бруківку і спалахнула. Вогонь загасили, чоловіка затримали і склали проти нього адмінпротокол. Повідомляється, що затриманим є 37-річний чоловік на ім’я Костянтин Стачуков. Попередньо – родом із Чити. Про мотиви його дій не повідомляється.

Як повідомляється, будівля мавзолею не пошкоджена.

Мавзолей розташований на Красній площі біля Кремлівської стіни у Москві. Там з 1924 року в прозорому саркофазі лежить тіло лідера комуністичного руху, ватажка більшовиків та одного з організаторів «червоного терору» Володимира Леніна.