Кишенькові злодії пропонували начальнику поліції залізничного вокзалу у Києві 1200 доларів хабаря за «кришування» 

У Київській міській прокуратурі повідомили про затримання групи кишенькових злодів при спробі надати 1200 доларів США хабаря начальникові відділу поліції головного залізничного вокзалу у Києві.

«За вказану неправомірну вигоду правоохоронець повинен був забезпечити вказаним особам не притягнення їх до передбаченої законом відповідальності за систематичне вчинення кишенькових крадіжок на території залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський». Поліцейський повідомив про незаконну пропозицію своє керівництво, після чого спільно з прокуратурою були проведені заходи з документування злочину. Зловмисників затримали безпосередньо під час надання неправомірної вигоди працівнику поліції», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Повідомляється, що затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі від 160 до 315 тисяч гривень.

Водночас, за даними поліції Києва, до складу «етнічної організованої злочинної групи» входили чотири чоловіки та дві жінки, усі – жителі Закарпатської області віком від 24-х до 30-ти років. Частину з них раніше уже затримували за майнові злочини.

У поліції зазначили, що затримані планували надавати щотижня 30 тисяч гривень керівнику відділу поліції на залізничному вокзалі за «кришування».

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«Затримані обґрунтовано підозрюються у скоєнні щонайменше п’ятнадцяти крадіжок лише упродовж останніх двох місяців на території залізничного комплексу», – повідомили у поліції.

За даними Нацполіції, за правопорядком на центральному залізничному вокзалі у Києві щодня стежать 22 наряди правоохоронців, залучаються зокрема військовослужбовці Нацгвардії та представники «Муніципальної варти».