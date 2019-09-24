Представник США розповів, що допоможе Україні повернути Крим

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявляє, що вибравши «правильний курс розвитку», Україна зможе повернути під контроль анексований Росією Крим й окуповані території Донбасу. Про це Волкер сказав в інтерв’ю виданню «Гордон».

«Це успішна Україна, і саме така Україна стане магнітом для повернення своїх окупованих територій – вони теж захочуть стати частиною цієї України», – заявив спецпредставник.

Назвати терміни повернення непідконтрольних зараз Україні територій представник США не готовий.

«Як довго це триватиме, ми не знаємо, але дуже важливо займати правильну, принципову позицію. Я набагато більш оптимістичний щодо Донбасу. Не думаю, що у Росії є якийсь справжній інтерес до Донбасу. Вона просто намагається використовувати його як важіль проти України. Оскільки ці дії зазнають невдачі, ефект важеля протилежний тому, чого насправді хоче Росія. Україна стає ще більш антиросійською, ще більш прозахідною», – зазначив Волкер.

Спецпредставник визнав, що реакція світової спільноти на анексію Криму Росією була недостатньо оперативною.

До цього він заявляв, що санкції проти Росії через анексію Криму будуть залишатися в силі до повної деокупації півострова.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявляв, що наявних санкції проти Росії недостатньо. Він зазначив, що Росія продовжує агресію, а Крим досі анексований. Тейлор не виключає, що США можуть застосувати низку інших методів впливу на Росію.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.