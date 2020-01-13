П’ята річниця трагедії під Волновахою: у прокуратурі розповіли, що роблять для покарання винуватців

В Офісі генерального прокурора України у п’яту річницю обстрілу рейсового автобуса під Волновахою 13 січня повідомили, що прокуратура вживає заходи, спрямовані на притягнення до відповідальності всіх співучасників злочину.

«За версією слідства, терористичний акт вчинили бойовики так званого «реактивного дивізіону «Ангели аду» 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-о армійського корпусу «ДНР» під керівництвом «командира-куратора» 5-ї окремої мотострілецької бригади 1 АК «ДНР» полковника збройних сил РФ, громадянина цієї держави. За процесуального керівництва прокуратури у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянина для розгляду за процедурою спеціального судового розгляду. Досудове розслідування стосовно громадянина РФ зупинено у зв’язку з розшуком підозрюваного. Ухвалою суду надано дозвіл на його затримання та доставку до суду для вирішення питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що кримінальне провадження розслідує СБУ за процесуального керівництва прокурорів Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора.

13 січня 2015 року внаслідок обстрілу українського блокпосту під Волновахою на Донеччині 12 пасажирів рейсового автобуса «Златоустівка-Донецьк» загинули (10 на місці, а двоє померли в лікарні). Також було поранено 16 цивільних і двоє українських силовиків.

Українські силовики повідомляли, що обстріл був здійснений із установок «Град», що підтверджують відеозаписи з місця події і знайдені там частини ракет. Силовики також заявляли, що обстріл здійснили із захопленого бойовиками міста Докучаєвська на Донеччині.

Представники угруповання «ДНР» заявили, що не причетні до обстрілу, а автобус із пасажирами, за їхніми словами, нібито знищили українські військові, обстрілявши свій же блокпост.

СБУ встановила, що причетними до обстрілу рейсового автобуса під Волновахою був військовий Збройних сил Росії та бойовик з угруповання «ДНР».