Кількість волонтерів в Україні за минулий рік збільшилась – опитування

2018 року відсоток тих, хто впродовж року займався волонтерською діяльністю в Україні, зріс з 12% до 18%. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва і соціологічною службою Центру Разумкова.

«Найвищий рівень волонтерства спостерігається серед молоді (24%), а регіонально – на заході (21%) та у центрі (22%) і значно нижчий – на півдні (11%) та сході (14%)», – йдеться в повідомленні.

Згідно з опитуванням, після Революції гідності істотно зросла кількість людей, які впродовж року надавали грошову чи матеріальну допомогу – з 29% у 2012 році до 47% у 2015-му.

«Щоправда, далі цей відсоток дещо знизився: 42% у 2016 році, 41% – у 2017 році, 38,5% у 2018 році. Водночас, рівень залученості до благодійної діяльності нині все ж залишається вищим, ніж до Революції гідності», – йдеться в повідомленні. Загальна сума, яку благодійники жертвували впродовж 2018 року, складала від 50 до 500 гривень.

Опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова тривало з 19 до 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитали 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.