Волонтери на форумі у Києві обговорили пропозицію акредитовувати їх у зоні ООС

У Києві у суботу відбувся Всеукраїнський форум волонтерів, участь у якому взяли більш ніж сотня представників волонтерських організацій з різних регіонів країни, а також представники Міністерства оборони України та Київської обласної державної адміністрації.

Серед організаторів форуму – волонтерські організації «Повернись живим», «Чисте небо», Фонд Діани Макарової, «Юридична сотня».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники форуму обговорили питання, які стосуються медичного забезпечення учасників і ветеранів бойових дій на сході України, їхньої психологічної і соціальної адаптації, а також створення централізованого волонтерського сервісного центру.

Особливо гострі дискусії точились довкола пропозиції Міністерства оборони запровадити акредитацію волонтерів у зоні ООС.

«Важливо, щоб держава зрозуміла, наскільки важливою є діяльність волонтерів для підтримки окремих військових підрозділів, для допомоги родинам загиблих воїнів. Ми відкриті до дискусій, ми виступаємо за взаємодію та координацію з відповідними службами Міністерств оборони та соціальної політики, з місцевими органами влади», – повідомила у коментарі Радіо Свобода одна з організаторок форуму, керівниця волонтерської організації «Чисте небо» (Київ) Світлана Шеповалова.

Учасники форуму з різних областей України також ділилися досвідом і розробками програм з медико-психологічної реабілітації ветеранів бойових дій, а також проектів з соціальної адаптації і працевлаштування ветеранів.