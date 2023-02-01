Депутат Волинець повідомив, що не може повернутися з відрядження із Женеви через госпіталізацію

Підозрюваний у недостовірному декларуванні депутат Верховної Ради Михайло Волинець (фракція «Батьківщина») повідомив, що не може повернутися зі службового відрядження з Женеви через проблеми зі здоров’ям.

«Змушений повідомити, що мене було екстрено госпіталізовано під час повернення зі службового відрядження на шляху з Женеви до Києва. За попередніми висновками лікарів, у мене виявлено хворобу, яка, на жаль, загрожує життю. Проте лікарі вживають усіх необхідних заходів задля усунення загрози та надання адекватного лікування», – написав Волинець у фейсбуці.

Він висловив сподівання, що незабаром зможе повернутися до України. Депутат долучив до допису фото, де він перебуває у лікарняній палаті.

24 листопада 2022 року Національне антикорупційне бюро повідомило про оголошення депутата Михайла Волинця в розшук. За даними НАБУ, підозру в недостовірному декларуванні депутату фракції «Батьківщина» вручили 17 листопада, в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу розслідування «Схем» (Радіо Свобода) у квітні 2021 року.

Тоді Волинець казав, що ніхто не вручав йому ані повістки, ні підозри, і що він не переховується, а перебуває в одному з медзакладів столиці на лікуванні.