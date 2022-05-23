Представник ВООЗ: потреби у масовій вакцинації після спалаху мавпячої віспи немає

Всесвітня організація охорони здоров’я не вважає, що спалах мавпячої віспи в Європі й Північній Америці вимагає масової вакцинації, оскільки такі заходи, як гарна гігієна і безпечна сексуальна поведінка, допоможуть контролювати поширення хвороби, заявив високопоставлений представник ВООЗ.

В інтерв’ю агентству Reuters від 23 травня Річард Пібоді, який очолює групу з вивчення особливо небезпечних патогенів у ВООЗ, також сказав, що основними заходами для боротьби зі спалахом є відстеження контактів та ізоляція.

Органи охорони здоров’я в Європі та Північній Америці вивчають понад 100 підозрюваних і підтверджених випадків мавпячої віспи – це найбільший спалах вірусу за межами Африки.

Ця вірусна інфекція була ендемічною в Африці протягом десятиліть.

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила 20 травня, що поширення мавпячої віспи в Європі може пришвидшитися в літні місяці.

Вірус походить від приматів та інших диких тварин. Він викликає лихоманку, болі в тілі, озноб та інші симптоми, зокрема, висипання та ураження на обличчі та інших частинах тіла.

Лікування від мавпячої віспи не існує, але вакцини, які застосовуються проти віспи, забезпечують сильний захист від цього вірусу.

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