ВООЗ рекомендувала до широкого застосування першу вакцину від малярії

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала до широкого застосування першу вакцину від малярії серед дітей в африканських країнах. Директор організації назвав цей крок «історичним» у боротьбі з хворобою, яка щороку призводить до смерті сотень тисяч людей.

«Людство давно мріяло про ефективну і безпечну вакцину від малярії, і цей історичний день настав. Довгоочікувана вакцина – це прорив в науці, а також у справі захисту здоров’я дітей і боротьбі з малярією. Використання вакцини як доповнення до наявних методів запобігання малярії допоможе щорічно рятувати тисячі юних життів», – заявив Тендрос Адганом Гебреєсус 6 жовтня.

За його словами, вакцина від малярії – це «подарунок всьому людству», але для Африки, на країни якої припадає велика частина випадків інфікування, він становить особливу цінність.

Рекомендація розпочати використання вакцини базується на поточній пілотній програмі, розробленій ВООЗ і партнерами в Гані, Кенії та Малаві, яка охопила понад 800 тисяч дітей від 2019 року.

Малярію переносять комарі, тому основними засобами профілактики хвороби є протимоскітні сітки і обробка приміщень інсектицидами. Але, кажуть у ВООЗ, навіть ці прості засоби не всім по кишені, а фінансування антималярійних програм помітно зменшилося. Тільки в 2019 році, згідно з даними ВООЗ, замість необхідних 5,6 мільярда доларівотримали лише три мільярди.

На розробку вакцини пішло 30 років.