Мешканка Харкова померла від малярії після поїздки до Африки – обласний лабораторний центр МОЗ

У Харкові виявили завізний випадок тропічної малярії, повідомляє Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 29 березня.

За повідомленням, хворобу діагностували в харків’янки, яка 14 березня повернулися до України після місячного перебування в Танзанії, в ході якого також відвідала Занзібар. За даними центру, вона не здійснювала індивідуальну хіміопрофілактику до поїдки та під час неї.

«19.03.2021 у хворої з’явилися клінічні ознаки захворювання: загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,7 за Цельсієм. Вперше по медичну допомогу звернулася 23.03.2021, однак їй проведено було обстеження лише на наявність SARS-CoV-2, обстеження на малярію не проводились. 24.03.2021 хвора госпіталізована до закладу охорони здоров’я, де під час обстеження були виявлені збудники тропічної малярії. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, хвора померла», – повідомляє центр.

Читайте також: Випадки еболи й чуми в ДР Конго: серед українських військових ніхто не захворів – командування

Фахівці установи вдалися до комплексу протиепідемічних заходів за місцем проживання померлої.

За даними центру, 2020 рік і з початку 2021 в Харківській області зареєстрували вісім завізних випаків малярії, двоє людей померли.

Малярія – це поширена переважно в троічних країнах інфекційна хвороба, яка передається між людьми через укуси комарів. Лікування необхідно розпочати протягом перших 24 годин після прояву симптомів, інакше малярія може розвинутися в серйозне захворювання і призвести до смерті.