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29 Жовтень 2018, Київ 23:06
Новини | Міжнародні

Росія: суд закрив справу про шахрайство щодо екс-депутата Держдуми Вороненкова

Екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова в Києві, 23 березня 2018 року

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Тушинський районний суд Москви закрив справу щодо колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова, якого звинувачували в справі про шахрайство.

За даними російських ЗМІ, суд задовольнив клопотання сина Вороненкова Миколи про припинення кримінальної справи у зв’язку зі смертю підсудного.

Водночас потерпілий у справі Отарі Кобахідзе виступив проти закриття справи.

За версією слідства, Вороненков у 2010-2011 роках був причетний до заволодіння будівлею вартістю 127 мільйонів рублів (близько 2 мільйонів доларів).

Колишні депутати Державної думи Росії Денис Вороненков та його дружина Марія Максакова переїхали до України наприкінці 2016 року. Вороненков дав у Києві свідчення проти екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду. 23 березня 2017 року його застрелили в центрі Києва.​

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