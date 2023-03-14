У Вовчанську російський снаряд влучив в авто, загинула жінка – ОВА

На Харківщині у Вовчанську російський снаряд влучив в авто, загинула жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру Вовчанська. На жаль, гинуть люди. Сьогодні, близько 10:00, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці», – написав він у телеграмі.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину, зокрема, деокупований у вересні минулого року Вовчанськ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.