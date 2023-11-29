Bloomberg: Росія намагається розширити вплив на країни Африки, у цьому допомагає дочка Путіна

Росія посилює своє прагнення до зближення з Африкою, пропонуючи цифрову експертизу в рамках стратегії, яку підтримує молодша дочка президента Володимира Путіна.



Як пише видання Bloomberg, посадовців із близько трьох десятків африканських країн запросили до Москви наступного місяця для зустрічі з російськими ІТ-фахівцями та інвесторами, які пропонують цифрові послуги з покращення управління.



Проєкт підтримується центром «Іннопрактика», що входить до Фонду національного інтелектуального розвитку, генеральним директором якого є молодша дочка Путіна Катерина Тихонова.



Видання нагадує, що Путін розширює свою діяльність в Африці, оскільки Кремль прагне тісніших зв’язків із країнами Глобального Півдня, щоб протистояти впливу санкцій США та Європи через війну Росії в Україні. Просуючи свій цифровий досвід – від кібербезпеки до державних послуг і електронного голосування – Росія може отримати перевагу в конкуренції з Китаєм, США та Європейським Союзом за вплив на континенті.



Організатори проєкту від коментарів відмовилися. Bloomberg пише, що зустріч африканських чиновників у Росії є частиною інформаційно-пропагандистського проєкту під назвою «Програма обміну знаннями у сфері електронного урядування», який фонд запустив у липні разом із Московською вищою школою економіки.

США, Європейський Союз і Велика Британія запровадили низку санкцій щодо Росії через повномасштабне вторгнення до України. Також у квітні 2022 року під ці обмеження потрапили дочки Путіна.