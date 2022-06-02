Росія: інтернет-користувачі повідомили про проблеми із підключенням до VPN

Російські користувачі у четвер повідомляють про збої при підключенні до сервісів для обходу блокувань – Proton VPN, Outline VPN, Lantern. Про це повідомляють ресурси «Медиазона» та компанія Proton.

«Наразі ми вивчаємо проблему, але вона не викликана будь-якими змінами з нашого боку. Цілком ймовірно, що місцеві інтернет-провайдери та влада перешкоджає VPN-з’єднанням, і в цьому випадку ми не зможемо вирішити такі проблеми. Деякі сервери можуть продовжувати працювати. Ми продовжуємо спроби обійти блокування», – зазначили в компанії Proton.

VPN, або віртуальна приватна мережа, часто використовується для обходу блокувань, щоб отримати доступ до того чи іншого заблокованого у певній країні сайту чи сервісу.

Раніше Роскомнагляд заблокував близько двадцяти популярних у Росії VPN-сервісів, серед яких PrivateTunnel, ExpressVPN, NordVPN. Влада обіцяла продовжити цю роботу й надалі.