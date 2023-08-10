Розвідка Британії: влада, ймовірно, посилює спроби перешкоджати роботі VPN у Росії

Російська влада, ймовірно, посилює спроби перешкоджати доступу до VPN, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



«Протягом останнього тижня російська влада, ймовірно, посилила свої поточні зусилля з перешкоджання доступу російських громадян до віртуальних приватних мереж (VPN). Звіти свідчать про те, що багато з найпопулярніших VPN стали непридатними для використання в деяких регіонах Росії», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, окрім посилення технічних збоїв, російська держава також розпочала інформаційну кампанію, намагаючись налякати громадян, щоб вони уникали VPN, стверджуючи, що вони піддають свої особисті дані ризику.

VPN, ймовірно, є найбільшим слабким місцем у спробах російської держави всеосяжного внутрішнього контролю над інформацією, додають у Міноборони Британії.



Сервіси VPN дозволяють користувачам маскувати доступ до Інтернету, підтримувати конфіденційність і обходити державну цензуру. VPN надзвичайно популярні в Росії. Вони дозволяють користувачам отримувати доступ до міжнародних джерел новин, зокрема про війну в Україні.

У листопаді 2017 року в Росії почала діяти заборона програм-анонімайзерів і VPN-сервісів, які дозволяють отримати доступ до заблокованих сайтів.