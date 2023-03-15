Вибіркові перевірки внутрішніх переселенців щодо допомоги знизилися приблизно в 12 разів – Мінреінтеграції

Перевірки внутрішніх переселенців на предмет права на отримання допомоги у порівнянні з минулим роком знизилася майже у 12 разів, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві наголосили, що перевірки ВПО мають здійснюватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги.

«Мінсоцполітики та Нацсоцслужба надали роз’яснення територіальним органам соціальних служб про необхідність попереджати внутрішніх переселенців стосовно відвідування їх з метою перевірки. Зокрема, під час перевірки посадова особа Нацсоцслужби повинна скласти відповідний акт. Також вона має залишити повідомлення про необхідність протягом 10 днів прибути до органу соціального захисту населення для проходження ідентифікації. І лише у разі неявки переселенцям можуть скасувати статус ВПО і припинити передбачені для них виплати», – повідомили у Мінреінтеграції.

У відомстві наголошують, що людей треба попереджати про відвідини контролюючих служб, бо вони не зобов’язані 24/7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави.

Статус ВПО можна втратити за умови переїзду за кордон, повернення на місце постійного проживання або ж якщо своєчасно не повідомити про зміну фактичного місця проживання.

За даними влади, нині статус ВПО офіційно мають близько 5 млн людей, а за міжнародними оцінками кількість внутрішніх переселенців перевищує 7 мільйонів.