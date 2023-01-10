Шмигаль повідомив про збільшення до 6700 грн розміру компенсації за працевлаштування ВПО

Кабінет міністрів України збільшив з 6500 до 6700 грн суму компенсації, яку роботодавці отримують за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Важливою складовою підтримки ВПО є компенсації роботодавцям за їх працевлаштування – 6500 грн протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця. Торік роботодавцям у межах цієї програми виплатили майже 199 млн грн. Тепер ухвалюємо рішення, згідно з яким сума компенсації зросте до 6700 грн. Це стимулюватиме бізнес активніше залучати на свої підприємства внутрішньо переміщених осіб», – сказав Шмигаль.

Згідно з програмою працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, за кожну таку людину держава сплачує роботодавцю, який прийме її на роботу, компенсацію протягом двох місяців. Раніше це було 6500 грн.

За даними Міністерства з питань реінтеграції, офіційно внутрішньо переміщеними особами вважаються близько п’яти мільйонів українців.