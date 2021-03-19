Парламент не проводитиме пленарні засідання під час посиленого карантину в Києві – рішення

Верховна Рада внесла зміни до календарного плану сесії і передбачила режим роботи депутатів у комітетах у період із 29 березня до 2 квітня, на який припадають посилені карантинні обмеження в Києві. Проєкт постанови в цілому підтримали 298 народних депутатів на позачерговому засіданні в п’ятницю.

«З метою запобігання виникненню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, що зумовлює необхідність дотримання умов роботи, які не передбачали б роботу народних депутатів України у формі проведення пленарних засідань, пропонується передбачити у тиждень з 29 березня до 2 квітня 2021 року роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)», – йдеться в документі.

Згідно з календарним планом п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання, 29 березня в парламенті мало відбутися засідання погоджувальної ради, а період із 30 березня до 2 квітня був відведений для пленарних засідань.

18 березня міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення з 20 березня на три тижні запровадити в Києві жорсткий карантин.