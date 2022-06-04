Віцеспікерка Кондратюк сказала, коли зроблять відкритими засідання парламенту

Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла, як працює парламент під час війни та коли засідання парламенту зроблять відкритими.

«24 лютого ми вирішили одностайно, що маємо залишатись у Києві. Наші військові на передовій воюють не онлайн, то і парламент не буде засідати в онлайн. Ми працюємо в звичайному режимі, єдине, що із гарантуванням безпекових питань», – сказала Кондратюк.

За її словами, перед засіданням Верховної Ради відбуваються онлайн-дискусії, де збирається керівництво парламенту, керівництво фракцій і груп. Розглядають питання, що будуть в порядку денному.

«Безпосередньо в залі без попереджень преси збираємось. У записі показуємо, як ми працюємо. Здебільшого стараємось менше обговорювати більше конкретики під час самого засідання пленарного. Всі дискусії залишаємо в онлайн-режимі», – зауважила віцеспікерка.

На запитання, чи є в планах зробити відкриті засідання ради для журналістів Кондратюк відповіла:

«Те що стосується акредитації ЗМІ, присутності, тільки як дозволяє нам це безпека – це і зовнішня розвідка і СБУ, ми абсолютно відкрито запустимо всі важелі, які тільки можуть бути від керівництва парламенту, щоб була присутність ЗМІ. Ми зацікавлені у відкритій роботі парламенту, – сказала віцеспікерка. – Поки нам не дозволяє це робити безпека, ми цього робити не будемо».

З березня Верховна Рада проводить закриті засідання.