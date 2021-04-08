У «Слузі народу» не виключають наступного тижня щонайменше двох позачергових засідань ВР

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук не виключає проведення наступного пленарного тижня (12-16 квітня) щонайменше двох позачергових засідань парламенту.

«Наступного тижня у сесійній залі попрацюємо у «дві зміни»: після звичайних засідань (за графіком) проведемо ще два позачергових щонайменше у вівторок та четвер. Важливі для українців законодавчі ініціативи не можуть чекати, поки пленарка у «штатному режимі» заблокована тисячами поправок від опозиції до земельних законів», – написала Кравчук у фейсбуці.

Вона також повідомила, що розглянути, зокрема, планується законопроєкт про конституційну процедуру та президентський – про зміни щодо адмінправопорушень, про вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації, щодо удосконалення процедур оборонного планування. Серед тем законодавчого розгляду – споживче кредитування, протидія рейдерству, реструктуризація зобов’язань за кредитами, соціальне страхування, економічні гарантії через пандемію COVID-19 тощо.

Верховна Рада з 16 березня розглядає поправки до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Усього подали понад 3 тисячі поправок. Згідно з регламентом, депутати не можуть починати розгляд нового законопроєкту, доки не завершать розглядати попередній. Через це у парламенті ініціюють проведення позачергових засідань для розгляду невідкладних законопроєктів.