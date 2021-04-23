Наступного пленарного тижня відбудуться два позачергових засідання ВР – «Слуга народу»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідлмив, що наступного пленарного тижня (27-30 квітня) їхня фракція ініціює два позачергових засідання, повідомляє пресслужба «Слуги народу».

«Ми плануємо активно працювати. У вівторок, 27 квітня, у нас на порядку денному 13 законопроєктів. У четвер, 29 квітня, – ще 17 законопроектів. Тематика найрізноманітніша: бюджетна та соціальна сфери, економічні стимули для бізнесу, підтримка аграріїв, науковців і ще багато інших важливих та потрібних законопроєктів», – повідомив Арахамія.

Він додав, що депутати хочуть, зокрема посилити спроможність наукових парків, забезпечити державну підтримку аграріям щодо страхування врожаю, посилити вплив молоді на формування державної політики і влади в цілому, а також ухвалити в першому читанні закон про обов’язкове накопичувальне пенсійне страхування.

13 квітня Верховна Рада збиралася у сесійній залі, депутати провели два позачергові засідання.