ВР ухвалила закони щодо реструктуризації валютних кредитів

Верховна Рада під час позачергового засідання у вівторок ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт №4398, який передбачає обов’язкову реструктуризацію боргів за споживчими кредитами, які були надані фізичним особам в іноземній валюті під заставу житла.

Законом передбачено, що реструктуризація проводитиметься на підставі заяви позичальника, яка подається кредитору. Конвертація боргів у гривні здійснюється за середнім курсом, а саме – середній курс між тим, який був на момент видачі кредиту, і тим, який буде на момент реструктуризації. Пропонується списати всі борги за неустойку, штрафи і пеню.

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Також Верховна Рада продовжила на п’ять місяців дію мораторію, що забороняє банкам стягувати майно громадян України, надане як забезпечення кредитів в іноземній валюті (законопроєкт №4475). Депутати ухвалили в цілому і законопроєкт №4399 щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб. Він, серед іншого, пропонує звільнення від сплати ПДФО зі прощеного боргу.

21 квітня в Україні втрачає чинність закон про мораторій на стягнення майна, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті. Цей закон діє з грудня 2014 року.

Раніше в Нацбанку наполягали, що реструктуризація кредитів в іноземній валюті має відбуватися на збалансованих ринкових умовах, прийнятних і для банків, і для позичальників.