Конференція прокурорів за своєю квотою обрала двох членів ВРП

Всеукраїнська конференція прокурорів за своєю квотою обрала двох членів Вищої ради правосуддя, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.



Строком на чотири роки членами ВРП стали керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури ОГП Олексій Мельник та заступник начальника відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки генеральної інспекції ОГП Олег Кандзюба.



«Обрання ще двох членів до ВРП дає можливість зміцнити роботу цієї інституції та продовжувати вдосконалювати судову систему. Вдячний Етичній раді, кожному делегату конференції та усім причетним, хто робить внесок у розбудову України як європейської правової держави», – зазначив генпрокурор Андрій Костін.

ВРП складається з двадцяти одного члена, з яких двох – обирає всеукраїнська конференція прокурорів.

З лютого 2022 року ВРП практично припинила роботу, оскільки тоді звільнилися одразу 10 членів ради. Відтоді у складі ВРП залишилося 5 членів, кворуму для ухвалення рішень не було.

У січні цього року XIX позачерговий з’їзд суддів у Києві обрав усіх вісьмох членів Вищої ради правосуддя (ВРП) за своєю квотою. Як заявили у Раді суддів, їх обрання дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй спроможність приймати рішення, оскільки з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб – це необхідний кворум для роботи колективного органу.

Вища рада правосуддя – один із органів, без якого не може функціонувати судова система в Україні. Серед її завдань – внесення подання про призначення судді на посаду, розгляд скарг, ухвалення рішень про звільнення судді та надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою.