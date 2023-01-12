З’їзд суддів України обрав усіх 8 членів ВРП за своєю квотою

XIX позачерговий з’їзд суддів у Києві в четвер обрав усіх вісьмох членів Вищої ради правосуддя (ВРП) за своєю квотою, повідомляє Рада суддів України.

У повідомленні вказано, що восьмим членом ВРП став суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сергій Бурлаков, якого обрали за підсумками повторного туру таємного голосування.

«Таким чином ХІХ позачерговий з’їзд суддів України обрав усіх вісьмох членів Вищої ради правосуддя, що дозволить відновити роботу органу суддівського самоврядування, розблокувати цілий ряд процесів у судовій владі, що пов'язані з роботою судів та кадровими питаннями, а також продовжити реалізацію завдань, що пов'язані із судовою реформою», – йдеться на сайті Ради суддів.

Так, за квотою суддівської спільноти членами ВРП стали:

суддя Харківського апеляційного суду Алла Котелевець;

суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Григорій Усик;

суддя Львівського окружного адміністративного суду Олександр Сасевич;

суддя Господарського суду Донецької області Юлія Бокова;

суддя Північного апеляційного господарського суду Ольга Попікова;

суддя Миколаївського апеляційного суду Тетяна Бондаренко;

суддя Херсонського окружного адміністративного суду Олена Ковбій;

суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сергій Бурлаков.

Усі новообрані члени ВРП склали присягу і працюватимуть в органі суддівського управління протягом найближчих чотирьох років.

«Обрання кандидатів від з’їзду суддів України дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй інституційну спроможність приймати рішення, позаяк з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб, а це необхідний кворум для роботи колективного органу», – зазначили в Раді суддів.

Вища рада правосуддя – один із органів, без якого не може функціонувати судова система в Україні. Серед її завдань – внесення подання про призначення судді на посаду, розгляд скарг, ухвалення рішень про звільнення судді та надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою.

ВРП є колегіальним органом і складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох обирає з’їзд суддів України з числа суддів та суддів у відставці.

З лютого 2022 року ВРП практично припинила роботу, оскільки тоді звільнилися одразу 10 членів ради. Відтоді у складі ВРП залишилося 5 членів, кворуму для ухвалення рішень не було.

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У травні 2022 року Етична рада завершила оцінювання діючих членів Вищої ради правосуддя на відповідність критерію професійної етики та доброчесності, а також відновила проведення співбесід із кандидатами до Вищої ради правосуддя.

Верховна Рада 15 серпня обрала двох членів Вищої ради правосуддя, ними стали Роман Маселко і Микола Мороз.