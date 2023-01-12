Рада суддів обрала ще двох членів Вищої ради правосуддя

На 19-му позачерговому з’їзді суддів у Києві пройшов другий тур голосування за членів Вищої ради правосуддя від суддівської спільноти, повідомляє Рада суддів України 12 січня.

До бюлетеню внесли шістьох кандидатів: чотирьох від загальних суддів (делегати могли проголосувати за двох із них) і двох від адміністративних (можна було голосувати за одного).

За результатами таємного голосування обраними членами ВРП стали:

суддя Миколаївського апеляційного суду Бондаренко Тетяна Знаменівна

суддя Херсонського окружного адміністративного суду Ковбій Олена Василівна

Напередодні позачерговий з’їзд суддів України обрав п’ятьох членів Вищої ради правосуддя.

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Вища рада правосуддя – один із органів, без якого не може функціонувати судова система в Україні. Серед її завдань – внесення подання про призначення судді на посаду, розгляд скарг, ухвалення рішень про звільнення судді та надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою.

ВРП є колегіальним органом і складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох обирає з’їзд суддів України з числа суддів та суддів у відставці.

З лютого 2022 року ВРП практично припинила роботу, оскільки тоді звільнилися одразу 10 членів ради. Відтоді у складі ВРП залишилося 5 членів, кворуму для ухвалення рішень не було.

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У травні 2022 року Етична рада завершила оцінювання діючих членів Вищої ради правосуддя на відповідність критерію професійної етики та доброчесності, а також відновила проведення співбесід із кандидатами до Вищої ради правосуддя.

Верховна Рада 15 серпня обрала двох членів Вищої ради правосуддя, ними стали Роман Маселко і Микола Мороз.