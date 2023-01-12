«Репортери без кордонів» привітали закон «Про медіа» в Україні, але закликали до «вдосконалень»

Закон «Про медіа» є загалом сприятливим для роботи журналістів в Україні, вважає міжнародна неурядова організація «Репортери без кордонів». Про це йдеться в повідомленні організації від 11 січня.

«Загалом, він (закон – ред.) встановлює сприятливу рамку для медіа попри війну, але потрібні вдосконалення, аби забезпечити повну незалежність медіа-регуляторів», – заявляє «РБК».

За висновками організації, закон приводить українське законодавство у відповідність із європейським і полегшує визначення справжніх власників медіакомпаній.

«Ми вітаємо цю реформу, на яку чекали кілька років, а також удосконалення, внесені до її остаточного ухвалення. Але ми очікуємо від влади додаткових зусиль для завершення цієї реформи, щоб забезпечити повну незалежність медіарегулятора, щойно конституційні обмеження, пов’язані з поточною війною, будуть скасовані», – йдеться в коментарі керівниці відділу Східної Європи та Центральної Азії «РБК» Жанни Кавельє.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про медіа» 29 грудня.

Законопроєкт «Про медіа» у першому читанні народні депутати ухвалили 30 серпня. Під час підготовки до другого читання було подано понад 2 тисячі поправок та пропозицій.

Документ зазнавав критики в частині широких повноважень Нацраді з питань телебачення та радіомовлення та щодо відповідності мовному законодавству.

Законопроєкт «Про медіа» входить до так званого пакету євроінтеграційних. Він є серед тих, на ухваленні яких наполягає Брюссель, щоб було можливим розпочати переговори про вступ України в ЄС.