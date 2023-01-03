Журналіст Bild отримав осколкове поранення через обстріл Дружківки

Німецьке видання Bild повідомило 2 січня, що його журналіст Бйорн Стріцель отримав поранення на сході України. Про це також заявив головний редактор газети Йоганнес Боє.

«Репортер Bild Бйорн Стріцель був поранений осколками під час висвітлення російської агресії в Україні. Він у безпеці (наскільки це можливо), і травма не така вже й серйозна. Однак це нагадування про всі труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб розповісти правду. Дякую!» – прокоментував Боє.

Сам Бйорн також повідомив, що він «в порядку»: «лише поріз на лобі, скоріш за все, від розбитого скла».

Він додав, що вечеряв, коли стався вибух, проте на момент допису ще не знав, який саме боєприпас вибухнув поруч із ним.

Згідно з матеріалом Bild, журналіст перебував у Дружківці, що на Донеччині.

Увечері 2 січня російські військові завдали двох ракетних ударів по місту Дружківка Донецької області. Одна ракета вдарила по центру міста, звідти повідомляють про двох поранених, інша ракета поцілила в село Яковлівка.