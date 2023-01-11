У Києві відбувається з’їзд суддів, на якому мають обрати частину членів Вищої ради правосуддя

У Києві 11 січня триває 19-й позачерговий з’їзд суддів, повідомляє Рада суддів України.

Він проходить за участі кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя.

За повідомленням, голова Ради суддів України Богдан Моніч, голова Верховного Суду Всеволод Князєв і голова ВРП Віталій Саліхов «відзначали, що 19 позачерговий з’їзд суддів України… і має вирішити надзвичайно важливе для судової влади завдання – обрати членів Вищої ради правосуддя від суддівської спільноти».

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«Відтак, делегати обрали робочі органи з’їзду: секретаріат, мандатну, редакційну та лічильну комісії. Після обрання робочих органів розпочалося заслуховування представлень кандидатів до ВРП», – повідомляє Рада суддів.

27 травня 2022 року Етична рада відновила проведення співбесід із кандидатами до Вищої ради правосуддя.

За даними порталу Судової влади України, протягом року роботи Етична рада оцінила чотирьох членів ВРП у рамках одноразової перевірки, а також 83 кандидати.

Вища рада правосуддя – один із органів, без якого не може функціонувати судова система в Україні. Її завдання – затверджувати склад судів та очищати їх від недоброчесних суддів.