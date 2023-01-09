Суд в Україні заочно засудив депутата Верховної Ради Криму до 12 років тюрми за держзраду

Суд в Україні заочно засудив до 12 років позбавлення волі депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим VI скликання за звинуваченням у державній зраді, повідомляє пресслужба Прокуратури АРК.

«Прокурори довели, що в 2014 році засуджений спільно з іншими депутатами кримського парламенту для приховування факту окупації півострова збройними силами Російської Федерації та легітимації дій РФ проголосував за ухвалення низки незаконних постанов. Йдеться про рішення про проведення «загальнокримського референдуму», яке мало показати картинку «вільного волевиявлення кримчан», ухвалення постанови «Про декларацію про незалежність АР Крим та міста Севастополя», яка передбачала «входження Криму до складу РФ», – сказано в повідомленні.

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Ім’я та прізвище засудженого прокуратура не вказує. Проте чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа та захотів залишитися анонімним, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що йдеться про Васильєва Олександра Модестовича. Його публічних коментарів щодо цього вироку наразі немає.

У листопаді минулого року повідомлялося, що український суд заочно засудив до 12 років позбавлення волі депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим VI Сергія Федоркіна.