До Вищої ради правосуддя обрали п’ятьох нових членів

Позачерговий з’їзд суддів України обрав п’ятьох членів Вищої ради правосуддя.
Як повідомляється на сайті ради, їх обирали таємним голосуванням. Новими членами ВРП стали:
- Алла Котелевець – суддя Харківського апеляційного суду
- Григорій Усик – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду
- Олександр Сасевич – суддя Львівського окружного адміністративного суду
- Юлія Бокова – суддя Господарського суду Донецької області
- Ольга Попікова – суддя Північного апеляційного господарського суду
Новообрані члени ВРП склали присягу члена Вищої ради правосуддя.
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Вища рада правосуддя – один із органів, без якого не може функціонувати судова система в Україні. Серед її завдань – внесення подання про призначення судді на посаду, розгляд скарг, ухвалення рішень про звільнення судді та надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою.
ВРП є колегіальним органом і складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох обирає з’їзд суддів України з числа суддів та суддів у відставці.
З лютого 2022 року ВРП практично припинила роботу, оскільки тоді звільнилися одразу 10 членів ради. Відтоді у складі ВРП залишилося 5 членів, кворуму для ухвалення рішень не було.
У травні 2022 року Етична рада завершила оцінювання діючих членів Вищої ради правосуддя на відповідність критерію професійної етики та доброчесності, а також відновила проведення співбесід із кандидатами до Вищої ради правосуддя.
Верховна Рада 15 серпня обрала двох членів Вищої ради правосуддя, ними стали Роман Маселко і Микола Мороз.
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