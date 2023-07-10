Виправдовувала агресію РФ. ВРП відсторонила суддю, яку з окупованої території відрядили на Черкащину

Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя суддю Світлану Федорець, яка виправдовувала агресію РФ.



Як повідомляє пресслужба відомства, ВРП задовольнила клопотання генпрокурора Андрія Костіна та тимчасово – до 3 вересня 2023 року – відсторонила суддю Якимівського районного суду Запорізької області Світлану Федорець (відряджену до Звенигородського районного суду Черкаської області) від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

5 липня повідомили про підозру керівниці суду одного із районів Черкаської області, яка виправдовувала російську агресію проти України. Правоохоронці встановили, що після повномасштабного вторгнення суддя під час особистих бесід з колегами та друзями неодноразово виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.

За даними слідства, вона називала захоплені території України «звільненими», а окупантів називала «нашими» та визнавала АР Крим частиною РФ. Посадовиця неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим, зокрема, навіть зустрічала на півострові новий 2023 рік.

6 липня Печерський суд міста Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 мільйонів гривень.

У СБУ повідомили, що раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де спочатку призначили суддею, а потім обрали головою районного суду.