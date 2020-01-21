У Києві молитовно вшанували загиблих оборонців Донецького аеропорту

У Києві 21 січня вшанували загиблих оборонців Донецького аеропорту та усіх загиблих учасників бойових дій: у Михайлівському Золотоверхому соборі панахиду відслужив Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

«Ми нині вшановуємо пам’ять тих, хто віддав найдорожче – своє життя за незалежність та українську державність», – зазначив митрополит.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на панахиду зібрались «кіборги», їхні побратими – учасники бойових дій на сході України, родини загиблих воїнів і волонтери. Ініціатором акції виступила громадська організація «Серця кіборгів».

У ці дні в Україні вшановують оборонців Донецького аеропорту; оборона летовища тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту.

У боях за летовище загинули близько двохсот українських бійців, більш як пів тисячі були поранені.