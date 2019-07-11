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11 Липень 2019, Київ 22:46
Новини | Міжнародні

У Боснії вшанували пам’ять жертв Сребрениці

Церемонія перепоховання жертв масового вбивства боснійських мусульман – відео
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Церемонія перепоховання жертв масового вбивства боснійських мусульман – відео

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Тисячі людей у Боснії і Герцеговині взяли участь у жалобній церемонії в пам’ять про вісім тисяч мусульман, убитих підрозділами боснійських сербів у Сребрениці в липні 1995 року. Жалобні заходи проходять щороку за участю тисяч родичів жертв, місцевих політиків й іноземних делегацій.

Під час церемонії були поховані недавно виявлені останки 33 людей, ідентифікованих за допомогою експертизи ДНК. Наймолодшій жертві на момент вбивства було 14 років.

Всього на Меморіальному кладовищі Поточарі поховано 6610 тіл. Ще близько тисячі людей, як і раніше, числяться зниклими без вісти.

У Боснії почалася 3-денна хода на вшанування жертв різанини в Сребрениці – відео
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У Боснії почалася 3-денна хода на вшанування жертв різанини в Сребрениці – відео

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Спільну заяву у зв’язку з річницею масових вбивств опублікували верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Моґеріні і європейський комісар з питань розширення Йоганнес Ган.

«Наш спільний обов’язок – завжди пам’ятати про Сребреницю, один із найпохмуріших моментів у сучасній європейській історії», – написали представники Євросоюзу.

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Різанина в Сребрениці, внаслідок якої 1995 року були вбиті близько восьми тисяч мусульманських чоловіків і хлопців, вважається найбільшим масовим убивством в Європі після Другої світової війни.

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