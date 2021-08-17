У МОН озвучили попередні підсумки вступної кампанії

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що цьогорічна вступна кампанія пройшла у звичні терміни в спокійному режимі.

«Цьому сприяла не тільки організація закладами вищої освіти процесу вступу на високому рівні, але й те, що цьогоріч було розширено можливості для подання заяв в електронному вигляді», – сказав Сергій Шкарлет на брифінгу у вівторок.

Він зауважив, що наразі завершено основний етап вступної кампанії.

«На всі рівні фахової передвищої, вищої освіти було подано понад 1,4 млн електронних заяв. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти зареєстровано понад 1 млн е-заяв. Через систему ЄДЕБО електронні заяви подали майже 164 тисячі вступників. Більше всього заяв – на правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності», – зазначив він.

Міністр повідомив, що вперше у 2021 році 43 вступники за результатами широкого конкурсу отримали змогу навчатися у приватних закладах вищої освіти за кошти бюджету. Із них 32 вступники у встановлені терміни подали оригінали документів та були зараховані на бюджет до цих закладів.

«Станом на 16.08.2021 для здобуття ступеня бакалавра (магістра) на основі повної загальної середньої освіти зараховано на бюджет 59 тис. 535 осіб, на контракт – 71 тис. 509 осіб... Цьогоріч 77,2% вступників отримали рекомендації на місця державного (регіонального) замовлення за 1-м та 2-м пріоритетами, тобто мали змогу вступити до найбільш омріяних ЗВО. Свій намір навчатися на бюджеті підтвердило 88,9% вступників», – сказав Шкарлет.

У рейтингу закладів вищої освіти за кількістю поданих заяв вступників, каже міністр, перше місце посідає Київський університет Шевченка – 54 тисячі 387 заяв.

Водночас він зазначив, що не йдеться про остаточні підсумки вступної кампанії, бо ще триває вступ до магістратури, попереду – зарахування вступників на бюджет, переведення на вакантні місця, зарахування на контракт тощо.

1 липня в Україні з реєстрації електронних кабінетів стартувала вступна кампанія.