Майже 300 тисяч заяв за перший день – МОН озвучило статистику активності подачі документів у рамках вступної кампанії

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що за першу добу вступу до вишів подано майже 300 тисяч е-заяв та документів.

«Створено 235 тисяч 995 електронних кабінетів та подано 274 тисячі 957 заяв. На основі повної загальної середньої освіти зареєстровано 178 тисячі 559 електронних кабінетів та подано 252 тисяч 975 заяв. На основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра зареєстровано 28 тисяч 56 кабінетів та подано 21 тисяч 982 заяв. На основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра зареєстровано 29 тисяч 395 електронних кабінетів», – прозвітували у МОН.

За даними відомства, прийом заяв та документів до магістратури розпочинається сьогодні – крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), і закінчується о 18:00 23 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування.

1 липня в Україні з реєстрації електронних кабінетів стартувала вступна кампанія.