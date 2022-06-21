Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про знищену за день російську військову техніку

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що його підрозділи упродовж вівторка знищили кілька одиниць військової техінки армії РФ, а також два склади з боєприпасами.

«21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59. Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях. Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів рашистів», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

Генштаб ЗСУ наводить загальні дані щодо технічних втрат військ РФ на початку доби. Такої інформації з українського боку не розголошують.