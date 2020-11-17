ВМС США збили під час випробувань у Тихому океані макет міжконтинентальної балістичної ракети

Військово-морські сили США перехопили і знищили макет міжконтинентальної балістичної ракети над Тихим океаном під час випробувань під пильною увагою Китаю, Північної Кореї і Росії.

Випробування 17 листопада стало першим, коли Сполучені Штати збили міжконтинентальну балістичну ракету у морі. У попередніх випробуваннях проти цілей міжконтинентальних балістичних ракет використовувалися перехоплювачі, запущені з наземних засобів у Сполучених Штатах.

Агентство протиракетної оборони повідомило, що есмінець типу Arleigh Burke, оснащений системою захисту від балістичних ракет Aegis SM-3, був розташований на північний схід від Гаваїв. Він уразив макет міжконтинентальної балістичної ракети, запущеної з американського полігону на Маршаллових островах. Із шести подібних випробувань – це перше успішне, кажуть американські військові.

Пентагон прагне посилити свої системи протиракетної оборони через побоювання щодо загроз із боку Північної Кореї, яка розробила міжконтинентальні балістичні ракети і ядерну зброю, щл потенційно можуть досягти Сполучених Штатів.

Хоча випробування системи ПРО США в Тихому океані призначені для захисту від загроз з боку Північної Кореї, Росія і Китай розглядають зусилля США з протиракетної оборони як спробу підірвати стримуючий фактор їхніх ядерних сил.

Протиракетна оборона довгий час була каменем спотикання у переговорах США з Росією щодо контролю над озброєннями.