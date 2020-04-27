В’ятрович підтвердив намір прийти 28 квітня на допит у ДБР

Колишній голова Інституту національної пам’яті, народний депутат України від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович заявив, що планує прийти 28 квітрня на допит у Державне бюро розслідувань у справі щодо міжнародного форуму пам’яті Голодомору.

«ДБР кваліфікує організацію міжнародного форуму «Україна пам’ятає, світ визнає» до 85-х роковин Голодомору у 2018 році як «зловживання службовим становищем», погрожуючи мені 5-8 роками в’язниці. Ця абсурдна справа – складова тиску проти людей, що системно відстоюють українські національні інтереси України і протидіють русскому міру. Своєрідна реакція на 15 років моєї праці з відкриття правди про геноцид українців, розсекречення архівів КГБ, національне і світове визнання злочинного характеру Голодомору», – написав В’ятрович у фейсбуці.

Він додав, що 27 квітня Шевченківський районний суд Києва відхилив його скаргу до ДБР.

«Але не тому, що дії Єрмака і Кучми не треба розслідувати. А тому, що 23 квітня цей самий суд задовольнив мою аналогічну скаргу до СБУ, зобов’язавши відкрити провадження і розпочати розслідування, а отже саме СБУ відповідатиме за це розслідування», – додав В’ятрович.

10 квітня народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Володимир В’ятрович повідомив, що позвався до суду проти Державного бюро розслідувань і планує позов проти Служби безпеки України. За словами В’ятровича, таке рішення він ухвалив після того, як ДБР не зреагувало на його вимогу відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака та представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучму.

Народний депутат вимагав розслідувати дії Єрмака та Кучми, спрямовані на надання «державі-агресору або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України». Йдеться про домовленість щодо створення «консультативної ради» з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.

15 квітня стало відомо, що В’ятровича викликають на допит у ДБР.