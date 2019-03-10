Верховний суд відхилив апеляцію Гриценка щодо агітації за Порошенка

Верховний суд України 10 березня відмовився визнати розміщені на сайті президента України фото- та відеоматеріали про робочі поїздки незаконною передвиборчою агітацією. Це рішення суд ухвалив за підсумками розгляду апеляції на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду за позовом кандидата у президенти Анатолія Гриценка, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Як повідомив представник Гриценка в ЦВК і його адвокат Руслан Чорнолуцький, у мотивувальній частині свого рішення Верховний суд вказав на те, що доводи апелянта «не підтверджуються належними, достатніми і допустимими доказами».

На думку Чорнолуцького, рішення суду є неправосудним.

«Ухвалюючи такі рішення на користь чинного президента, який є і кандидатом в президенти, судова система ще раз доводить, що вона реформована виключно на користь вертикалі діючої влади», – заявив Чорнолуцький.

Він також зазначив, що аналогічне рішення прийнято і за позовом Гриценка до Порошенка про визнання передвиборною агітацією фоторепортаж (74 фотографії) на сайті президента про його робочу поїздку 2 березня на Одещину.

6 березня суд першої інстанції відмовив кандидату в президенти Анатолію Гриценку у задоволенні позову, в якому він просив визнати передвиборною агітацією розміщення на сайті президента України відеозапису під назвою «Глава держави: Є факти – в тюрму. Немає фактів, тоді припиніть розхитувати ситуацію» з робочої поїздки Порошенка 1 березня на Донеччину і фоторепортажу про цю ж поїздку у кількості 56 фотографій.

7 березня Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні аналогічного позову Гриценка, який стосувався робочої поїздки Порошенка на Одещину.

Гриценко просив суд зобов'язати Порошенка оплатити цю передвиборчу, на його думку, агітацію з його виборчого фонду та утриматися від використання для ціх цілей бюджетних коштів.