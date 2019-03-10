Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Березень 2019, Київ 00:41
Новини | Політика

Верховний суд відхилив апеляцію Гриценка щодо агітації за Порошенка

Кандидат на посаду президента України Анатолій Гриценко

Дивитись коментарі

Верховний суд України 10 березня відмовився визнати розміщені на сайті президента України фото- та відеоматеріали про робочі поїздки незаконною передвиборчою агітацією. Це рішення суд ухвалив за підсумками розгляду апеляції на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду за позовом кандидата у президенти Анатолія Гриценка, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Як повідомив представник Гриценка в ЦВК і його адвокат Руслан Чорнолуцький, у мотивувальній частині свого рішення Верховний суд вказав на те, що доводи апелянта «не підтверджуються належними, достатніми і допустимими доказами».

На думку Чорнолуцького, рішення суду є неправосудним.

«Ухвалюючи такі рішення на користь чинного президента, який є і кандидатом в президенти, судова система ще раз доводить, що вона реформована виключно на користь вертикалі діючої влади», – заявив Чорнолуцький.

Він також зазначив, що аналогічне рішення прийнято і за позовом Гриценка до Порошенка про визнання передвиборною агітацією фоторепортаж (74 фотографії) на сайті президента про його робочу поїздку 2 березня на Одещину.

6 березня суд першої інстанції відмовив кандидату в президенти Анатолію Гриценку у задоволенні позову, в якому він просив визнати передвиборною агітацією розміщення на сайті президента України відеозапису під назвою «Глава держави: Є факти – в тюрму. Немає фактів, тоді припиніть розхитувати ситуацію» з робочої поїздки Порошенка 1 березня на Донеччину і фоторепортажу про цю ж поїздку у кількості 56 фотографій.

7 березня Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні аналогічного позову Гриценка, який стосувався робочої поїздки Порошенка на Одещину.

Кандидат на посаду президента України Анатолій Гриценко просив суд зобов’язати Петра Порошенка оплатити передвиборчу, на його думку, агітацію на сайті глави держави
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Суд за позовом Гриценка не знайшов ознак агітації за Порошенка на сайті президента

Гриценко просив суд зобов'язати Порошенка оплатити цю передвиборчу, на його думку, агітацію з його виборчого фонду та утриматися від використання для ціх цілей бюджетних коштів.

День із кандидатом. Анатолій Гриценко. Повна версія (частина 1)
Embed
День із кандидатом. Анатолій Гриценко. Повна версія (частина 1)

No media source currently available

0:00 1:00:34 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG