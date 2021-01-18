На місцевих виборах у неділю в регіонах надзвичайних ситуацій не було – ДСНС

Надзвичайних ситуацій, пожеж чи небезпечних подій на об’єктах, залучених до проведення місцевих виборів в Україні у неділю не сталося, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Для гарантування пожежної безпеки під час проведення виборів у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях від ДСНС на чергуванні перебувало 4190 осіб та 1240 одиниць техніки», – повідомили в ДСНС.

За даними відомства, з огляду на підрахунок голосів на територіальних виборчих комісіях продовжують чергування представники ДСНС – по дві особи.

У неділю у трьох територіальних громадах відбулися повторні вибори міського голови – у Борисполі та Броварах Київської області та Новгород-Сіверському Чернігівської області.