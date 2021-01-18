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18 січня 2021, Київ 09:51
Новини | Місцеві вибори в Україні

На місцевих виборах у неділю в регіонах надзвичайних ситуацій не було – ДСНС

UKRAINE – Small (portable) ballot box with the coat of arms of Ukraine for voting at the place of residence

Надзвичайних ситуацій, пожеж чи небезпечних подій на об’єктах, залучених до проведення місцевих виборів в Україні у неділю не сталося, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Для гарантування пожежної безпеки під час проведення виборів у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях від ДСНС на чергуванні перебувало 4190 осіб та 1240 одиниць техніки», – повідомили в ДСНС.

За даними відомства, з огляду на підрахунок голосів на територіальних виборчих комісіях продовжують чергування представники ДСНС – по дві особи.

У неділю у трьох територіальних громадах відбулися повторні вибори міського голови – у Борисполі та Броварах Київської області та Новгород-Сіверському Чернігівської області.

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