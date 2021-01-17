ЦВК повідомила дані про явку на виборах мерів трьох українських міст

Центральна виборча комісія повідомила дані про явку на виборах мерів трьох українських міст.

На виборах у Броварах (Київщина) явка становила 43,02%, у Борисполі (Київщина) – 30,15%, а в Новгород-Сіверському (Чернігівщина) – 41,48%.

У Броварах повторні вибори призначив суд. Там обирали також депутатів міської ради.

28 жовтня 2020 року мер Борисполя Київської області Анатолій Федорчук помер від ускладень, викликаних коронавірусною інфекцією, 29 жовтня від COVID-19 помер міський голова Новгорода-Сіверського Чернігівської області Олег Бондаренко. Обидва були переобрані на свої посади на місцевих виборах 25 жовтня.