Мер Новгорода-Сіверського помер від COVID-19. Він лідирував на виборах

Міський голова Новгорода-Сіверського на Чернігівщині, Олег Бондаренко, помер в обласній лікарні в Чернігові від COVID-19. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на головного лікаря обласної лікарні Андрія Жиденка.

Бондаренка госпіталізували у ніч на 28 жовтня у важкому стані. Пізніше його підключили до апарату ШВЛ – Бондаренко мав 80-відсоткове ураження легень.

Олег Бондаренко займав посаду мера Новгорода-Сіверського з 2015 року. На останніх місцевих виборах, к зазначає «Суспільне», він, за попередніми даними, набрав найбільше голосів.

28 жовтня стало відомо, що міський голова Борисполя на Київщині Анатолій Федорчук помер після ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. За попередніми даними, Федорчук, який три терміни був на посаді мера Борисполя, лідирував і на цих виборчих перегонах.